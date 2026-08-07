TRENTO. Ha cercato di strappare il telefono a una ragazza, l’ha colpita con un calcio e poi minacciata. È successo nella serata di giovedì nelle vie del centro storico di Trento, dove l’intervento di alcuni passanti e degli agenti delle Volanti della Polizia di Stato ha permesso di bloccare il presunto responsabile.

La giovane stava camminando per il centro storico e stava scattando alcune fotografie con il cellulare quando è stata improvvisamente avvicinata da un uomo. Secondo quanto ricostruito, il 34enne l’ha colpita riuscendo per alcuni istanti a impossessarsi del telefono.

A intervenire sono stati alcuni passanti, che hanno cercato di aiutare la ragazza. Poco dopo sono arrivate anche le Volanti della Questura di Trento, che si trovavano in transito nella zona.

L’uomo è stato individuato a brevissima distanza mentre cercava di allontanarsi ed è stato definitivamente bloccato dagli agenti. Si tratta di un cittadino straniero di 34 anni.

Per il 34enne è scattato l’arresto in flagranza per tentata rapina impropria. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato nella casa circondariale di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.