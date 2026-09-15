TRENTO. Proseguono le visite guidate al cantiere del bypass ferroviario di Trento, organizzate dall’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre e le iscrizioni sono già aperte.

L’iniziativa permette ai cittadini di entrare nel cantiere e vedere da vicino l’avanzamento dei lavori della circonvallazione ferroviaria, opera collegata alla realizzazione del tunnel del Brennero e al quadruplicamento della linea Verona-Fortezza. La visita ha una durata indicativa di circa due ore.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online tramite Spid o Cie, attraverso il servizio messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento. Nella stessa pagina sono disponibili anche le istruzioni rivolte ai partecipanti, mentre una sezione dedicata alle domande frequenti fornisce ulteriori indicazioni sulla logistica e sul programma.

Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza all’interno del cantiere. Prima dell’ingresso, a tutti i partecipanti vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale (Dpi) e vengono illustrate le regole da rispettare durante l’intera visita.