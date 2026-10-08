TRENTO. Entrare nel cantiere del bypass ferroviario, vedere da vicino i lavori e capire come sta procedendo una delle opere più discusse e rilevanti per il futuro della città. È l’opportunità offerta ai cittadini venerdì 23 ottobre, quando l’Osservatorio ambientale e per la sicurezza sul lavoro della Circonvallazione ferroviaria di Trento organizzerà una nuova visita guidata al cantiere.

L’appuntamento permetterà di osservare direttamente le aree interessate dai lavori e di conoscere più da vicino l’avanzamento dell’opera, collegata alla realizzazione del tunnel di base del Brennero e al quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza.

La visita avrà una durata di circa due ore ed è aperta ai cittadini. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il servizio online della Provincia autonoma di Trento, accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Sul portale sono disponibili anche le indicazioni per i partecipanti e le informazioni pratiche relative alla visita.

L’iniziativa punta quindi a portare i cittadini direttamente dentro uno dei cantieri che da tempo sono al centro del dibattito pubblico trentino. Il bypass ferroviario rappresenta infatti un intervento destinato a modificare il tracciato ferroviario della città e si inserisce nel più ampio progetto di potenziamento della linea lungo l’asse del Brennero.

Non si tratterà però di un semplice sopralluogo. Prima dell’ingresso nell’area di cantiere ai partecipanti saranno forniti i dispositivi di protezione individuale, mentre verranno illustrate le norme di sicurezza e le regole di comportamento da rispettare durante la permanenza nel sito.

La visita del 23 ottobre rappresenta così anche un’occasione per conoscere più da vicino una realtà che normalmente resta separata dalla città proprio per ragioni di sicurezza. I partecipanti potranno vedere direttamente le attività in corso e avere un quadro più concreto dell’avanzamento dei lavori.

Le iscrizioni sono già aperte e i dettagli sulla partecipazione, sulla logistica e sul programma della visita sono disponibili attraverso il servizio dedicato della Provincia. Per accedere all’iniziativa è necessario effettuare la registrazione online con Spid o Cie.