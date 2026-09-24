TRENTO. Si è conclusa martedì la settimana della mobilità sostenibile che per alcuni, soprattutto gli studenti residenti a Martignano e Montevaccino, non lo è stata affatto con diversi arrivi tardivi in classe - per chi studia fuori città - causati della perdita delle coincidenze con gli altri mezzi di trasporto. Il motivo è semplice, la deviazione della linea 10 continua e via della Cervara resta off limits ai mezzi pubblici. Questo porta gli autobus ad effettuare un percorso più lungo, più trafficato e di conseguenza più lento.

La soluzione trovata è esattamente quella che era stata proposta dal consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Demattè: anticipare di dieci minuti la partenza della corsa del mattino per permettere agli studenti di non arrivare in ritardo a scuola. Detto fatto, a partire da mercoledì «per rispondere alle esigenze dell'utenza e per migliorare il servizio di trasporto pubblico» sono stati modificati gli orari di alcune linee, non solo del 10, ma anche quelli dell'8, del 9 e del 12. La corsa delle ore 7 in partenza da Montevaccino verrà anticipata alle 6.50 (nuovo transito da "Martignano piazza Meneghin" alle 7.01), anche la corsa delle 7.04 da "Cognola Centro Civico" partirà 10 minuti prima. La corsa delle 7.20 in partenza da "Martignano piazza Meneghin" verrà anticipata di 9 minuti, così come la corsa delle 7.23 da "Cognola Centro Civico" (nuova partenza alle ore 7.14). Rimane attivo il percorso deviato su via Bassano e via Venezia.

L'altra linea segnata maggiormente dalle variazioni di orario è quella del 9, anch'essa colpita dall'intasamento mattutino che si crea ogni giorno scolastico all'altezza di Port'Aquila. La corsa delle 7.21 da "Cognola S. Vito" partirà con 9 minuti di anticipo, l'autobus transiterà alle fermate "San Vito" alle 7.13, "San Donà" alle 7.14, "Venezia Corallo" alle 7.16, "Venezia Cave" alle 7.17, "Venezia Port'Aquila" alle 7.19, "Sanzio Castello" alle 7.20, "Romagnosi Vannetti" alle ore 7.22 con l'arrivo a "piazza Dante Dogana" previsto per le 7.23.Sulla linea 8 un minimo cambiamento con la corsa delle 7.04 in partenza dalla fermata "Sopramonte Bunaga" e diretta a "Verona Big Center" anticipata di 4 minuti (nuova partenza alle 7 e nuovo transito da "Piazza Oveno" alle 7.03).

Infine la corsa della linea 12 delle 7.01 viene modificata con la soppressione della fermata "Ravina Mesere nord" e con la partenza dell'autobus alle 7 dalla fermata Ravina del Ponte", transitando poi alle 7.01 a "Ravina della Croce" per proseguire con il regolare percorso. Le.Mi.