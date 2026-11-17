TRENTO. È stato trasferito in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.e.m.s.) l'uomo ritenuto responsabile dei danneggiamenti e delle lesioni avvenuti venerdì sera nel centro di Trento. A comunicarlo è la Questura, che nella giornata di oggi ha dato esecuzione a un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza disponendo il ricovero dell'uomo nella struttura sanitaria.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, durante la serata di venerdì il cittadino straniero aveva lanciato alcune bottiglie di vetro contro i veicoli in transito, provocando il ferimento di due persone.

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti delle Volanti. Successivamente è stato accompagnato nella Rems con il supporto del personale della Divisione Anticrimine della Questura, che ha provveduto a eseguire il provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

La misura applicata è quella di sicurezza detentiva del ricovero in Rems.