TRENTO. Corrente saltata per diversi minuti questa mattina, giovedì 10 settembre, in alcune zone di Trento. Il blackout ha interessato la rete elettrica del capoluogo ed è stato provocato da un problema tecnico sulla rete di Terna, con ripercussioni sulla distribuzione locale di Set.

Il disservizio si è protratto per circa un quarto d'ora, con il ritorno progressivo dell'elettricità nelle aree coinvolte. L'intervento dei tecnici ha consentito di riportare completamente la situazione alla normalità nel giro di 20 minuti.

A spiegare l'origine del blackout è Terna, che esclude fattori esterni alla base dell'interruzione. La società parla di un guasto tecnico provvisorio e di un evento transitorio che si è verificato sulla rete elettrica nell'area di Trento.

Le squadre tecniche si sono attivate subito dopo il guasto, operando insieme al distributore locale. Il ripristino è avvenuto gradualmente e, secondo Terna, entro 20 minuti tutte le utenze coinvolte erano tornate regolarmente alimentate.