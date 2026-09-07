TRENTO. Biciclette e monopattini, ma anche sci, snowboard, macchine da scrivere, strumenti musicali e perfino poltrone da parrucchiera. Torna l’asta pubblica del Comune di Trento dedicata agli oggetti smarriti mai reclamati e ai beni dell’Amministrazione che non vengono più utilizzati. L’appuntamento è per giovedì 24 settembre nel deposito dell’Economato di via Bronzetti 25.

In tutto saranno messi in vendita 139 lotti. I prezzi di partenza per gli oggetti diversi da bici e monopattini varieranno da 5 a 300 euro. Per le due ruote si partirà invece da 10 euro, con una punta di 1.100 euro per una bicicletta elettrica. L’obiettivo del Comune è anche quello di dare una seconda vita a beni ancora utilizzabili anziché destinarli allo smaltimento.

Gli oggetti potranno essere visionati dalle 11.30 nell’area esterna del deposito. L’asta vera e propria partirà alle 13.30: fino alle 14.30 toccherà ai lotti dall’1 al 46, tra cui piastre in gomma, pallet, poltrone da parrucchiera, un carrello contenitore, macchine da scrivere, una tavola ottometrica, sci, snowboard, una lampada e uno strumento musicale. Dalle 14.45 inizierà invece la vendita dei lotti dal 47 al 139, costituiti da biciclette e monopattini.

La vendita avverrà con banditore a viva voce e secondo la formula del “visto e piaciuto”. Potranno partecipare soltanto i maggiorenni muniti di documento d’identità e codice fiscale validi. Ciascuno potrà acquistare al massimo dieci lotti e i rilanci dovranno essere di almeno 5 euro o multipli.

L’aggiudicazione andrà a chi presenterà l’offerta più alta. Il pagamento dovrà avvenire in contanti o con carta di debito e, salvo alcune eccezioni, gli oggetti dovranno essere portati via subito e comunque entro le 18. Non sono previsti né trasporto né imballaggio.

Chi compra dovrà però prestare attenzione alle condizioni dei beni. Il Comune di Trento precisa che non saranno ammessi reclami o contestazioni prima o dopo l’aggiudicazione. Si tratta infatti di oggetti già utilizzati o rinvenuti, che potrebbero presentare difetti, malfunzionamenti o parti mancanti.

In caso di maltempo, l’asta sarà rinviata a martedì 29 settembre e, se le condizioni dovessero essere ancora sfavorevoli, a mercoledì 30 settembre, mantenendo sede e orari invariati.

Dietro l’asta c’è un piccolo universo di cose dimenticate. Negli ultimi tre anni a Trento sono stati consegnati in media circa 870 oggetti smarriti all’anno e il 75% è tornato nelle mani del proprietario. I più frequenti sono documenti, portafogli, accessori, borse e biciclette. Tra i ritrovamenti più insoliti figurano invece passeggini, sedie a rotelle, strumenti musicali e attrezzature sportive.

Chi trova un oggetto deve consegnarlo all’ufficio Oggetti Rinvenuti, al Top Center di via Brennero 312, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. Se dopo un anno dalle pubblicazioni previste non si presenta il proprietario, il bene passa al rinvenitore; se neppure quest’ultimo lo reclama, diventa proprietà dell’Amministrazione comunale.