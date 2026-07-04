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TRENTO. Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, a Baselga del Bondone, dove un incendio è divampato all'interno dell'azienda agricola Ranch 6000, sede di un maneggio.
L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando la Polizia locale di Trento - Monte Bondone ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Le fiamme hanno interessato una tettoia della struttura.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Trento insieme ai vigili del fuoco volontari, che sono riusciti a spegnere rapidamente l'incendio, evitando che il rogo si propagasse ad altre parti dell'azienda.
Secondo le prime informazioni, l'incendio ha provocato esclusivamente danni materiali. Non risultano persone ferite né animali coinvolti. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.