TRENTO. Cala il sipario questa sera, domenica 11 ottobre, sulla sesta edizione di Autumnus. I frutti della terra, la manifestazione che per undici giornate ha trasformato il centro storico di Trento in una grande vetrina delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Anche nell’ultima giornata numerosi turisti e residenti hanno affollato vie e piazze per immergersi nei sapori e nei profumi dell’autunno.

Organizzato dalla Pro Loco Centro Storico di Trento, l’evento ha proposto un ricco calendario di mercati, degustazioni, incontri, laboratori e show cooking, coinvolgendo produttori, chef ed esperti del settore. Un’occasione per valorizzare le produzioni locali e raccontare la ricchezza della filiera agroalimentare trentina.

Dal Castello del Buonconsiglio ai palazzi storici, dalle torri cittadine alle principali piazze, Autumnus ha coinvolto numerosi luoghi simbolo della città, unendo gastronomia, cultura e scoperta del territorio. Una formula che, giunta alla sesta edizione, ha consolidato il ruolo della manifestazione nel panorama degli appuntamenti autunnali.

Fino al tardo pomeriggio di oggi proseguono le ultime iniziative, prima della chiusura di un’edizione che ha portato ancora una volta nel cuore di Trento i colori, i profumi e le tradizioni della stagione. Autumnus saluta così il pubblico dopo undici giorni dedicati alla valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del Trentino. C.L.