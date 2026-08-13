TRENTO. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, all’interno della galleria dei Crozi, lungo la statale della Valsugana.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile è finita contro la parete della galleria, arrestandosi sul margine destro della carreggiata. Il mezzo ha riportato danni nella parte anteriore.

Le persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in maniera grave. Dopo l’incidente sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Trento, che si sta occupando degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e della gestione della viabilità.