TRENTO. La rete per la ricarica delle auto elettriche a Trento continua ad allargarsi. Sono 35 le colonnine previste sul territorio comunale: 21 sono già operative, quattro sono in fase di attivazione e altre dieci hanno ottenuto l'autorizzazione e saranno installate nei prossimi mesi. Una rete che punta a coprire non solo il centro, ma anche parcheggi di interscambio, quartieri periferici e zone collinari.

Le nuove installazioni interesseranno alcuni dei principali punti di accesso alla città. Tra le aree individuate ci sono il parcheggio Monte Baldo, il parcheggio di via Lidorno e piazzale Zuffo, oltre a via dei Solteri e via Fersina. Quattro colonnine sono invece già in fase di attivazione in corso del Lavoro e della Scienza, via Annibale Apollonio, via Palermo e via Paludi.

Le 21 infrastrutture già operative sono distribuite in diversi punti della città: da corso 3 Novembre a corso degli Alpini, da piazzale Groff a via Endrici, passando per via Grazioli, via Rosmini, via San Pio X, via Travai e via Petrarca. Ci sono colonnine anche in via Bartali, via Bettini, via Carlo e Valeria Julg, via dell'Albera, via della Torre Franca, via delle Sugarine, via Jacopo Aconcio, via Pranzelores, via Ragazzi del '99 e via Valnigra.

La rete non si ferma al fondovalle. Negli ultimi anni il Comune ha infatti ampliato la copertura anche nelle zone collinari, arrivando a Meano, Cognola, Martignano e Villazzano. L'obiettivo è rendere la ricarica disponibile sia per chi utilizza l'auto elettrica quotidianamente in città sia per chi arriva a Trento e lascia il mezzo nei parcheggi di attestamento.

Il progetto si inserisce nel quadro del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e del Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (Paesc). Il Comune punta, attraverso una serie di interventi, a ridurre del 47 per cento le emissioni di CO₂ rispetto al 2006. Un obiettivo che riguarda in particolare il settore dei trasporti, responsabile di circa il 35 per cento delle emissioni climalteranti.

La costruzione della rete è iniziata nel 2018, quando furono installati i primi due punti sperimentali in via Pranzelores e corso del Lavoro e della Scienza. Un passaggio importante è arrivato nel 2022, con la procedura pubblica per l'assegnazione di 23 colonnine in 18 siti strategici, tra parcheggi scambiatori e poli attrattori. Il contratto con l'operatore Plenitude On The Road è stato avviato nell'aprile 2024.

Nel frattempo sono arrivate anche le richieste dei privati. Dal 2024 il Comune ha esaminato 55 richieste per nuove localizzazioni. Il percorso ha comportato 20 conferenze di servizi e ha portato alla stipula di otto contratti di occupazione di suolo pubblico per ulteriori 12 colonnine.

Per chi deve ricaricare l'auto, il Comune ha inoltre messo a disposizione una mappa online aggiornata. Il portale permette di verificare la posizione delle colonnine, il loro stato di attivazione e la tipologia di potenza disponibile, così da individuare il punto più adatto prima di raggiungerlo.