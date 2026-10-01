TRENTO. Paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° ottobre, in via Centochiavi, dove un bambino di 8 anni è stato urtato da un ciclomotore mentre attraversava la strada insieme alla mamma. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.50, all’altezza del civico 28.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando fuori dalle strisce pedonali insieme alla madre quando è sopraggiunto il ciclomotore che lo ha urtato. Resta da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

Immediata la richiesta di aiuto e l’intervento dei soccorritori sanitari, arrivati sul posto con le ambulanze. Il bambino è stato assistito e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi: il bimbo non risulta in pericolo di vita. Gli accertamenti serviranno anche a ricostruire con precisione quanto accaduto e le circostanze dell’investimento.