TRENTO. Come si può ben vedere transitando per viale Trieste o in viale Bolognini, per non dire dall’edificio ex Dame di Sion, ora Liceo scientifico da Vinci, i lavori dell’ascensore inclinato che collegala città con Mesiano, sono in avanzato stato di realizzazione.

Così, a settembre del prossimo anno, gli studenti che frequentano la sede universitaria di Mesiano e la biblioteca Bum ed i turisti interessati al panorama sulla città dalla collina est di Trento, potranno salire in collina in 86 secondi proprio con l’ascensore inclinato in partenza da viale Bolognini. La conferma arriva dall’assessora ai Lavori pubblici ed animazione di comunità Gianna Frizzera: “I lavori procedono come da calendario e siamo in perfetta linea con i tempi previsti. La stazione in cemento a Mesiano è praticamente terminata e nei prossimi tre mesi verranno terminati i due corpi laterali più leggeri realizzati in lamiera stirata, che costituiranno le aree di imbarco e sbarco dei passeggeri. A monte ed a valle”.

“Poi – prosegue l’assessora –l’ascensore sarà in rete con le ciclabili di via Grazioli e di viale Bolognini ed in un’ottica turistica pure con la ciclabile della Valsugana e questa sarà completata sempre entro gennaio”. I lavori – come noto – sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese tra Leitner e Misconel. Quella dell’ascensore è un’idea che è partita dagli studenti universitari, esattamente come accaduto per il trasporto a chiamata On/Off, ricordava a suo tempo il sindaco Franco Ianeselli. Inoltre – spiegava l’assessora ai Lavori pubblici Frizzera nell’estate scorsa, “l’ascensore contribuirà ad alleggerire il traffico su via Venezia ed a rendere meno affollata la linea 5 dell’autobus”. Nel corso della prossima estate si effettueranno i lavori di collaudo e quindi l’entrata in esercizio dell’ascensore inclinato, come previsto, sarà per settembre del 2026.

Da ricordare che sull’ascensore potranno salire passeggini, carrozzine, biciclette, dunque si tratterà di un mezzo per tutti. L’ascensore è progettato per una capacità massima di 50 persone, di cui 14 sedute e viaggia ad una velocità nominale di 2,5 metri al secondo. La corsa dell’ascensore dura circa 86 secondi e la capacità di trasporto finale è pari a 537 persone all’ora per ogni direzione.

L’importo contrattuale con l’associazione di imprese appaltatrice per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori è pari a 5,1 milioni di euro. L’importo complessivo del quadro economico per la realizzazione dell’opera, comprensivo di Iva e somme a disposizione, ammonta a 6 milioni e 50 mila euro.