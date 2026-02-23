TRENTO. Da martedì 3 fino a martedì 24 marzo il piazzale “ex Zuffo” verrà in gran parte occupato dalle attrazioni del parco divertimenti allestito per la fiera di San Giuseppe.

Il lunapark occuperà gran parte del piazzale principale e per il periodo indicato non saranno disponibili circa 300 posti auto. Rimangono disponibili i parcheggi posti a nord del viadotto della statale 45bis della Gardesana occidentale e quelli posti a fianco del casello dell’autostrada A22.

I divieti di sosta con rimozione hanno validità a partire dalle ore 6 di martedì 3 marzo fino alle ore 5 di martedì 24 marzo. Il parco divertimenti, dopo l’installazione delle 23 attrazioni, sarà in funzione da venerdì 6 marzo a domenica 22 marzo con il seguente orario: feriale 14.30 – 22, festivo e prefestivo 10 – 23.

L’area del parcheggio tornerà totalmente disponibile agli automobilisti da mercoledì 25 marzo, dopo lo smontaggio delle attrazioni e la pulizia dell’area.

Per la fiera del 15 marzo ci saranno circa 500 bancarelle.