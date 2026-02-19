TRENTO. "Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, col favore delle tenebre, abbiamo danneggiato la sede di Axa assicurazioni a Trento. Axa trae enormi profitti dal genocidio in corso nei territori occupati di Palestina, dato che investe direttamente più di 170 milioni di euro ogni anno in aziende che producono armi, di cui una buona fetta tratta anche armi al fosforo bianco e all'uranio impoverito". E' quanto si legge in una rivedicazione postata sui siti anarchici.

Nella foto acclusa si vede la facciata della sede imbrattata con scritte di vernice rossa "Israel assassin Axa complice". Indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine.