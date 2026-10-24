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TRENTO. Allarme incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, al negozio Bep’s di via Brennero, a Trento. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 16.47, per un principio d’incendio sviluppatosi nei pressi di uno scaffale all’interno dell’attività commerciale.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con diversi mezzi, e due volanti della Polizia di Stato. L’intervento è stato rapido e la situazione è stata riportata subito sotto controllo, senza particolari conseguenze.
I danni sono limitati ad alcuni materiali presenti sullo scaffale interessato dal principio d’incendio. Non si segnalano ulteriori criticità legate all’episodio.
Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato il principio d’incendio. Le cause, al momento, non sono state ancora accertate.