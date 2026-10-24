TRENTO. Allarme incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, al negozio Bep’s di via Brennero, a Trento. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 16.47, per un principio d’incendio sviluppatosi nei pressi di uno scaffale all’interno dell’attività commerciale.

Intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco con i respiratori per aspirare fumo e autoscala (video di Claudio Libera)

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con diversi mezzi, e due volanti della Polizia di Stato. L’intervento è stato rapido e la situazione è stata riportata subito sotto controllo, senza particolari conseguenze.

I danni sono limitati ad alcuni materiali presenti sullo scaffale interessato dal principio d’incendio. Non si segnalano ulteriori criticità legate all’episodio.

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Resta ora da chiarire che cosa abbia provocato il principio d’incendio. Le cause, al momento, non sono state ancora accertate.