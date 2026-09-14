TRENTO. Un grosso albero è crollato sulla carreggiata in via di Madonna Bianca, a Trento, provocando disagi alla circolazione e rendendo necessaria la deviazione del traffico. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 settembre, e non si registrano feriti.

La pianta, di notevoli dimensioni, si è abbattuta sulla strada occupando gran parte della carreggiata. Nel crollo è rimasta coinvolta anche un'auto che si trovava parcheggiata a bordo strada, finita sotto i rami.

L'ostacolo ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità della zona. Il traffico è stato deviato per consentire di mettere in sicurezza l'area e procedere con le operazioni necessarie alla rimozione dell'albero. La circolazione è andata rapidamente in tilt, con inevitabili rallentamenti sulle strade interessate dalle deviazioni.

L'aspetto più importante, al momento, è che nessuna persona è rimasta ferita. Resta invece da valutare l'entità dei danni provocati dalla caduta, a partire dall'auto coinvolta.

La strada rimarrà condizionata fino al completamento degli interventi e al ripristino delle condizioni di sicurezza.