TRENTO. Da locale che aveva creato problemi di convivenza e ordine pubblico a luogo di incontro e socialità per tutto il quartiere. È stato inaugurato questa mattina, sabato 14 novembre, il nuovo Spazio di comunità di piazza del Tridente, a Trento Nord, destinato a diventare un punto di riferimento per i residenti delle zone Solteri, Magnete e Centochiavi. Una cerimonia accompagnata da momenti di commozione, alla presenza del sindaco Franco Ianeselli, dell’assessora Giulia Casonato, dei rappresentanti della Circoscrizione e delle associazioni che gestiranno la struttura.

Il nuovo spazio prende il posto di un esercizio pubblico che in passato aveva provocato non pochi problemi nel quartiere. L’obiettivo è trasformarlo in un luogo aperto a tutti, capace di favorire nuove relazioni e rafforzare la coesione sociale. Dopo una prima fase di rodaggio, entro marzo 2027 sarà scelto anche il nome, attraverso un percorso che coinvolgerà direttamente i cittadini e culminerà in una grande festa di comunità.

Il progetto è curato da Atas, dall’associazione Il Seme e dall’associazione Carpe Diem, che accompagneranno lo sviluppo delle attività per i prossimi due anni, con possibilità di proroga. La rete comprende il Comune di Trento, l’Associazione provinciale per i minori, la cooperativa Arianna, Ics Tridentum, Campus Nest, la cooperativa sociale Il Faggio e altre undici realtà del territorio.

Le iniziative saranno rivolte a bambini, giovani, famiglie, adulti e anziani, con particolare attenzione all’incontro tra generazioni e culture diverse. Il programma comprenderà attività culturali, educative, ricreative e sociali, costruite dall’équipe di quartiere insieme ai residenti. Non si tratterà quindi di un calendario deciso dall’alto, ma di un percorso partecipato, nel quale saranno gli stessi cittadini a contribuire alla definizione degli spazi e delle proposte.

La partecipazione rappresenta infatti uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Attraverso momenti di ascolto e coprogettazione, gli abitanti di Trento Nord potranno indicare bisogni, avanzare idee e mettere a disposizione competenze e tempo. Il nuovo presidio si inserisce nelle politiche del Comune di Trento dedicate allo sviluppo di comunità e alla valorizzazione del volontariato, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e restituire al quartiere un luogo di aggregazione.