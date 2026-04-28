TRENTO. Ci sono vite che non si misurano da ciò che hanno mostrato, ma da ciò che hanno reso possibile. Noretta Conci-Leech apparteneva a questa linea sottile e decisiva. Nata a Trento, nella Casa Torre Conci (camera ardente mercoledì 29 aprile, nella stessa abitazione, via S. Trinità, 5 dalle 10 alle 12; cerimonia funebre lo stesso giorno alle ore 14 nella chiesa del cimitero di Trento), aveva incontrato la musica molto presto, seguendo una traiettoria rigorosa.



Prima gli studi con Giorgio Vidusso, poi l'incontro determinante con Arturo Benedetti Michelangeli, di cui fu allieva e assistente. Un apprendistato esigente, quasi ascetico, che lasciò in lei un segno profondo: l'idea che il suono non fosse mai decorazione, ma responsabilità. La sua vita prese presto una direzione meno visibile e più radicale. Dopo il trasferimento a Londra con John Leech, rinunciò progressivamente alla centralità della carriera solistica per dedicarsi a qualcosa di più difficile da definire: creare condizioni. Occasioni. Spazi.



Da questa intuizione nacque, nel 1991, il Keyboard Charitable Trust, una realtà che negli anni avrebbe costruito una rete internazionale capace di accompagnare centinaia di giovani pianisti nei primi passaggi decisivi della loro vita artistica. Non un'accademia, non un'istituzione nel senso tradizionale, ma un organismo vivo, fondato su relazioni, ascolto e fiducia.



Oltre 300 musicisti sostenuti, più di 900 esibizioni in Europa e nelle Americhe, in un circuito di sale che va da Londra a New York, da Berlino a Roma. Fin dall'inizio, attorno al Trust si raccolsero figure di primo piano: Claudio Abbado, Alfred Brendel, Evgeny Kissin, insieme a molti altri musicisti e sostenitori. Non come garanti formali, ma come partecipanti a un'idea condivisa: che il talento, da solo, non basta, se non trova un luogo dove essere ascoltato. Noretta non amava le definizioni.



Non era una figura «di scuola», né una semplice organizzatrice. Piuttosto, possedeva una qualità rara: capire, in pochi istanti, se in un giovane interprete ci fosse qualcosa che meritava tempo. E poi accompagnarlo, senza sovrapporsi. Non ha costruito carriere in senso diretto; ha creato le condizioni perché potessero nascere. Una differenza sottile, ma sostanziale. Negli anni, la sua figura è rimasta coerente a questa misura.



Nessuna ricerca di visibilità, nessuna retorica del "maestro". Piuttosto, una fedeltà ostinata all'idea che la musica viva soltanto se qualcuno continua a crederci abbastanza da sostenerla negli altri. Oggi, nel momento della sua scomparsa, ciò che resta è una rete invisibile di percorsi, incontri, possibilità. Una geografia fatta di pianisti che hanno trovato un primo ascolto, una prima occasione, un primo pubblico. Un'eredità che continua, ogni volta che qualcuno sale su un palco perché, in fondo, è lì che Noretta Conci-Leech ha scelto di stare: non al centro della scena, ma esattamente nel punto in cui la musica comincia.