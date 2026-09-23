TRENTO. È stato uomo di scienza, impresa, economia, arti. Farmacista, pianista, presidente di E-Pharma e della Filarmonica. Sono tanti i mondi che piangono Marco de Battaglia, scomparso ieri a 77 anni nella sua casa di Moià dove viveva con la moglie Rossella. Tanti come quelli che aveva vissuto.

Nato nel luglio del 1949, dopo la maturità scientifica al Galilei si era laureato a Pavia in chimica tecnologia farmaceutica. Pronto a seguire non per imposizione ma per vocazione le orme del padre, Carlo Alberto e del fratello Gianni: assieme per anni avevano gestito la farmacia Santoni in piazza Pasi - rilevata dal nonno Francesco a inizio Novecento - dove Marco aveva lavorato dal 1974 al 1994.



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