TRENTO. «La fiducia non si impone. Si merita». È uno dei messaggi più netti lanciati dall'arcivescovo di Trento Lauro Tisi durante la Veglia di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi nella Chiesa, celebrata lunedì 16 novembre nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento. Una riflessione che ha messo al centro la dignità delle persone ferite e la responsabilità delle comunità ecclesiali nel riconoscere gli errori e impedire che si ripetano.

«Ogni persona è terra sacra. La sua vita, il suo corpo, la sua coscienza, la sua libertà. Nessun ruolo, nessuna autorità, nemmeno religiosa, ci autorizza a oltrepassare questo confine», ha affermato Tisi, richiamando il valore inviolabile della persona e i limiti che devono accompagnare qualsiasi esercizio dell'autorità.

L'arcivescovo ha poi affrontato il tema della ricostruzione della fiducia, sottolineando che non può tradursi in una richiesta di dimenticare quanto accaduto o di lasciarsi alle spalle le violenze subite. «Ricostruire non significa cancellare il passato o chiedere alle vittime di dimenticare», ha precisato. Un percorso che, nelle parole di Tisi, deve fondarsi su «verità, giustizia, riparazione e comportamenti credibili».

Nel suo intervento ha dedicato particolare attenzione anche alla tutela dei minori, che non può essere considerata soltanto una questione di regole e procedure. «È un modo di essere Chiesa, di vivere le relazioni e di esercitare l'autorità», ha osservato, chiamando in causa la responsabilità di quanti operano nelle comunità ecclesiali e di tutte le persone che hanno il compito di proteggere chi si trova in condizioni di fragilità.

Il messaggio conclusivo è stato un richiamo alla necessità di passare dalle dichiarazioni ai comportamenti concreti. «Una comunità sicura non è quella che si dichiara tale, ma quella che sa vigilare, riconoscere gli errori, intervenire, proteggere», ha detto l'arcivescovo. «Non basta condannare gli abusi. Bisogna impedire che si ripetano».