TRENTO. La procedura per la nuova concessione dell'A22 Brennero-Modena va avanti. A ribadirlo è la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, intervenuta dopo i chiarimenti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sull'iter per l'affidamento dell'autostrada.

Secondo quanto riferito dalla parlamentare, l'Autorità di regolazione dei trasporti ha dato il via libera alla prosecuzione della procedura e la documentazione è stata trasmessa al Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il cronoprogramma indicato prevede quindi un ulteriore passaggio entro la fine dell'anno, con la registrazione della Corte dei conti attesa entro dicembre.

La concessione dell'Autobrennero è scaduta nel 2014 e da allora il percorso verso il nuovo affidamento si è sviluppato attraverso una lunga serie di passaggi e rinvii. È proprio sull'iter amministrativo che Cattoi concentra il suo intervento, sostenendo che ora ci siano tempi e passaggi definiti.

«La procedura è in corso», afferma la deputata, secondo cui il lavoro del ministero avrebbe consentito di delineare un percorso preciso verso il nuovo affidamento. L'obiettivo, sottolinea, è concludere l'iter nel rispetto delle regole e senza ulteriori ritardi.

Nel suo intervento Cattoi richiama anche il rapporto tra l'autostrada e i territori attraversati. La nuova concessione, secondo la deputata, dovrebbe valorizzare la sinergia tra A22 e comunità locali, considerando il ruolo dell'infrastruttura non soltanto come collegamento autostradale, ma anche come elemento che incide direttamente sui territori e sulle loro economie.

Il passaggio più immediato resta ora quello legato al Cipess e alla successiva registrazione della Corte dei conti. È su questa tabella di marcia che si concentra l'attenzione, mentre prosegue il percorso amministrativo per arrivare al nuovo affidamento della Brennero-Modena.