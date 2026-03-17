TRENTO. A Trento nella prima metà del 2025 il costo di un box auto era compreso fra i 35.000 euro della zona nord (34.000 nell'area sud) e del centro e i 25.000 di Congola, Mattarello e Villazzano, mentre quello di un posto auto oscillava tra i 10.000 di Mattarello e Trento sud e i 15.000 di Trento nord e del centro.

Sono i dati dell'analisi fornita dall'Ufficio studi Tecnocasa, che ha preso in esame i prezzi per ricoverare o parcheggiare una macchina: nelle grandi città sono in aumento tra il 2 e l'1,2%. Le medie sono state rilevate dalle operazioni realizzate dalle agenzie affiliate al Gruppo, che dicono anche che nel primo semestre dello scorso anno il 77,1% delle operazioni relative ai box hanno riguardato la compravendita.

Nella maggioranza dei casi chi lo acquista lo fa per utilizzarlo (58,3%), ma c'è anche un quasi 42% che lo mette a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione. I box hanno una 'anzianità' compresa tra 45 e 64 anni.

Nello specifico, a Trento nei primi sei mesi del 2025 a Cristo Re un box costava in media 33.000 euro e un posto auto 12.000, a Povo 28.000 (e 12.000), a Trento sud 34.000 (e 10.000), a Cognola 25.000 (12.000), a Villazzano 25.000 (11.000).