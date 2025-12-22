TRENTO. In occasione del Capodanno, i pubblici esercizi della città potranno organizzare intrattenimenti musicali fino alle ore 2 senza dover richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio Transizione ecologica, verde e parchi del Comune di Trento.

La misura, già adottata per altri eventi straordinari come la Magica Notte e in continuità con quanto previsto negli anni precedenti, è valida esclusivamente per gli intrattenimenti svolti all’interno dei locali.

Resta invece fermo l’obbligo di autorizzazione quando sono previsti intrattenimenti con dj. In questi casi è necessario ottenere il nulla osta per spettacoli e trattenimenti pubblici in locali aperti al pubblico, rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento – servizio Polizia amministrativa provinciale, con sede in via Petrarca, 34 a Trento. L’Amministrazione comunale invita gli esercenti a rispettare le disposizioni vigenti, contribuendo a garantire un clima di festa nel segno della sicurezza e della convivenza civile.