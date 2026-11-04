TRENTO. Il 4 novembre l’Italia celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, una ricorrenza che richiama la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese e invita a riflettere sul valore della pace, della libertà e dell’unità nazionale.

La ricorrenza del 4 novembre ricorda l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno precedente, il 3 novembre 1918, tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico. L’evento segnò la fine delle operazioni militari tra Italia e Austria-Ungheria durante la Prima guerra mondiale e rappresentò un passaggio decisivo nel completamento del processo di unificazione nazionale.

Una giornata che, nel corso degli anni, ha assunto un significato più ampio: non soltanto il ricordo della vittoria italiana nel primo conflitto mondiale, ma anche un'occasione per rendere omaggio a tutti coloro che hanno servito il Paese, in uniforme e non, affrontando sacrifici e mettendo a rischio la propria vita.

A Trento la ricorrenza viene celebrata in piazza Santa Maria Maggiore, con una cerimonia dedicata al ricordo dei caduti e al riconoscimento del valore di chi ha contribuito, attraverso il proprio impegno, alla storia e alla vita della comunità.