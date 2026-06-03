Cognola, visita guidata a chiesa e cimitero sulle note di violino

TRENTO. L'iniziativa alla scoperta e valorizzazione culturale dei "cimiteri del tempo luoghi senza tempo" del Comune di Trento, accolta dalla Circoscrizione Argentario in collaborazione con il locale Circolo Culturale, arriva al cimitero di Cognola il 5 giugno 2026 alle ore 17.30. Il progetto proposto dai Servizi funerari del Comune di Trento con l'obiettivo di rinsaldare i legami di questi luoghi, percepiti solo nella dimensione privata del lutto, con le vive Comunità locali, attraverso appuntamenti che uniscono visite guidate, momenti musicali e riflessioni sul valore culturale dei piccoli cimiteri.

Luoghi che possono diventare spazi condivisi, in cui la memoria individuale si trasforma in memoria collettiva. Per questo i Servizi funerari hanno messo a disposizione competenze e visione progettuale: il cimitero non solo come luogo di sepoltura, ma come parte integrante del patrimonio culturale e sociale della comunità, capace di raccontare storie, custodire identità e generare nuove occasioni di incontro.Il territorio comunale di Trento conta complessivamente 22 cimiteri, ciascuno profondamente legato alla propria comunità di riferimento. Il cimitero di Cognola ha una superficie cimiteriale di 2771 mq con 344 posti in campo comune oltre ad un consistente numero di loculi anche di recente costruzione.Il programma comprende una visita guidata prima alla chiesa dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia e poi successivamente al cimitero con soste e memorie davanti ad alcune tombe tra le più significative per ricordare alcune persone sepolte di rilievo per la comunità.

La visita, a cura del Circolo culturale, sarà preceduta da un intervento curato dallo storico Anselmo Vilardi della Fondazione Museo Storico del Trentino e seguita dalla commemorazione dei caduti in guerra celebrata del Gruppo Alpini di Cognola. In chiusura vi sarà una riflessione del prof. Alberto Conci. L'evento sarà inoltre impreziosito da intermezzi musicali offerti dalla violinista Stefania Filippi.