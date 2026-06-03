Cea compie 50 anni: da 13 commercianti trentini a rete nazionale

TRENTO. Cinquant’anni di attività, crescita costante e un legame mai interrotto con il commercio di prossimità. Cea (Commercianti Elettrodomestici Associati) celebrerà domenica 7 giugno il proprio cinquantesimo anniversario nella sede di via Innsbruck a Trento, insieme a soci, collaboratori, istituzioni, partner e rappresentanti del territorio.

Fondata nei primi anni Settanta dall’iniziativa di tredici commercianti trentini, l’azienda è passata da gruppo d’acquisto locale a realtà specializzata nella distribuzione di elettrodomestici su scala nazionale. Oggi conta 35 soci, circa 40 dipendenti, un fatturato di 72 milioni di euro e una rete che raggiunge circa mille punti vendita in tutta Italia.

Nel corso degli anni Cea ha ampliato progressivamente la propria presenza oltre i confini provinciali, prima in Alto Adige e successivamente in Veneto, Friuli, Lombardia e nel resto del Paese. Parallelamente ha accompagnato l’evoluzione tecnologica del settore, passando dagli ordini telefonici e via fax a sistemi completamente digitalizzati, mantenendo però il rapporto diretto con i rivenditori indipendenti.

Il cinquantesimo anniversario sarà l’occasione per ripercorrere le tappe principali di questa storia imprenditoriale e per riflettere sulle sfide future. Il messaggio scelto per la ricorrenza, “Siamo grandi sostenendo i piccoli”, sintetizza la missione dell’azienda: supportare i negozi di prossimità in un mercato caratterizzato dalla crescita dell’e-commerce e delle grandi catene commerciali. Durante la giornata sono previsti interventi istituzionali, momenti dedicati alla storia della società e il riconoscimento ai soci fondatori e a quanti hanno contribuito allo sviluppo dell’impresa. C.L.