A Trento la mostra sui giardini storici: visite guidate in Biblioteca

TRENTO. Nell’ambito del festival Fiori al Centro, dedicato quest’anno al tema “Il tempo del verde”, la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento propongono la mostra “Oltre la siepe. Giardini e parchi dalle collezioni della Biblioteca e dell’Archivio storico del Comune di Trento”. L’esposizione sarà allestita nella sede centrale della Biblioteca di via Roma e sarà visitabile dal 4 giugno al 23 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30.

Sono previste anche tre visite guidate, su prenotazione, alle 17 dei giorni 11 e 25 giugno e 9 luglio, con partenza dalla Sala Manzoni. La mostra propone un viaggio attraverso i giardini storici di Trento, del Trentino e di altri territori, mettendo in luce il valore culturale, sociale e simbolico degli spazi verdi.

Nelle vetrine curate dalla Sezione di conservazione e dall’Archivio storico saranno esposti cartoline, incisioni, libri rari e progetti dedicati al verde tra Settecento e prima metà del Novecento.

Un approfondimento particolare riguarda l’area un tempo nota come piazza d’Armi, oggi sede del parco di piazza Venezia, con la sua ricca vegetazione arborea. Accanto ai materiali storici è prevista anche una selezione di libri contemporanei dedicati al verde, tra narrativa, saggistica, materiali multimediali e volumi per bambini e ragazzi, tutti disponibili al prestito.