Studenti in Consiglio provinciale: arriva Focus 2026. Diecimila in visita durante l'anno

TRENTO. Per il Consiglio provinciale di Trento è tempo di Focus, l'evento annuale che a primavera rappresenta il culmine e la conclusione delle attività del progetto formativo Conosciamo Autonomia rivolto alle scuole trentine che ha come obiettivo educativo quello di stimolare approfondimenti e idee volti a preservare la nostra Autonomia speciale. Attività che nel 2025-2026 hanno mobilitato e portato a contatto con le istituzioni e in particolare con l'assemblea legislativa oltre 10 mila ragazzi dalla seconda elementare alla quinta superiore.

Il presidente Claudio Soini aprirà le iniziative domani venerdì 8 maggio alle 9, nella sala della Cooperazione a Trento, con Dov’è l’Autonomia. Una “Depero Edition”: cartelloni sull’autonomia realizzati dalle classi in stile futurista, ispirati a Fortunato Depero, tra colori e geometrie. Vista la partecipazione di oltre 40 classi scolastiche, una seconda parte di "Dov'è l'Autonomia - Depero Edition" si svolgerà martedì 12 maggio, sempre con base in sala della Cooperazione alle ore 9. I cartelloni saranno commentati anche con l'autorevole presenza di Federico Zanoner, responsabile della Casa d'arte futuristica Depero a Rovereto.

I lavori saranno esposti in mostra in Sala Depero, in piazza Dante, aperta e visitabile anche sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 10 alle 16: un’occasione straordinaria per ammirare l’opera d’arte totale di Fortunato Depero a 70 anni dalla sua realizzazione.

Lunedì 11 maggio (ore 9) Focus 2026 animerà l'aula consiliare a palazzo della Regione con Ci pensiamo noi, protagoniste le scuole secondarie di secondo grado. Due classi e gli autorappresentanti di "Io, cittadino!", progetto di Anffas Trentino, si confronteranno con l'assemblea provinciale su tematiche legate al presente e al futuro dell'Autonomia, a partire dal lavoro di ricerca da loro svolto nel corso dell'anno scolastico.