Centro storico, rinforzi dei carabinieri per la sicurezza: arriva la squadra di intervento operativo

TRENTO. Rafforzati i controlli nel centro storico di Trento con l’arrivo della Squadra di intervento operativo dei carabinieri. Il Comando provinciale ha ottenuto dal Comando generale dell’Arma l’impiego straordinario, per tutto il mese di maggio, di un’unità specializzata del 4° Reggimento “Veneto”, destinata a potenziare l’attività di prevenzione e contrasto dei reati in città.



La decisione arriva dopo una recente crescita dei fenomeni di criminalità “da strada” nel capoluogo. La squadra è composta da militari selezionati e addestrati per operare in contesti complessi e si affianca ai servizi ordinari già garantiti quotidianamente dalle pattuglie sul territorio. Previsto l’impiego giornaliero di due equipaggi dedicati, con un approccio più dinamico nelle aree considerate sensibili.



Il nuovo dispositivo si inserisce in un sistema di controllo già attivo, che nelle scorse settimane ha permesso di individuare i responsabili del tentato omicidio avvenuto il 10 aprile in via Santa Croce. L’obiettivo è rafforzare la presenza visibile e aumentare la capacità di intervento immediato.



I primi effetti si sono già registrati. Nella serata di ieri i militari hanno denunciato un trentenne di origine marocchina per ricettazione, fermato in via Rosmini mentre si trovava su una bicicletta risultata rubata dopo gli accertamenti.