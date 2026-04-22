Consegnati i nuovi alloggi per la Polizia di Stato a Sardagna: investimento da 700mila euro

TRENTO. A Sardagna consegnati i nuovi alloggi per il personale della Polizia di Stato, ricavati negli spazi dell’ex Hotel Panorama. L’intervento, realizzato in pochi mesi dopo i protocolli tra Provincia e Dipartimento della pubblica sicurezza, consente di mettere a disposizione 34 stanze singole per agenti provenienti da altri territori, destinati a formazione, servizi temporanei o trasferimenti.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il questore Nicola Zupo e il commissario del Governo Isabella Fusiello. «Duplice obiettivo raggiunto: più sicurezza e recupero di un immobile storico», ha spiegato Fugatti, sottolineando come l’iniziativa favorisca l’aumento degli organici e la possibilità per gli agenti di stabilirsi in Trentino.

Ex Panorama, parla il questore di Trento

L’operazione, finanziata interamente dalla Provincia con circa 700mila euro, ha riguardato la sistemazione dell’edificio e l’acquisto degli arredi, rendendolo subito operativo. La struttura potrà supportare la Questura di Trento, i commissariati di Rovereto e Riva del Garda, oltre ai presidi ospedalieri.

Secondo il questore Zupo, la disponibilità degli alloggi rappresenta un elemento decisivo per attrarre personale: dopo un primo incremento di 25 unità, è previsto un ulteriore potenziamento nei prossimi mesi. Per Fusiello si tratta di un passaggio «straordinario», in grado di rafforzare la presenza sul territorio e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.