Da domani il mercato del giovedì spostato da piazza Duomo a piazza d’Arogno

TRENTO. Per consentire lo svolgimento del Trento film festival e del Festival dell’Economia - oltre che della manifestazione “La piazza del Volontariato” (7 maggio 2026) - nelle giornate di giovedì 9, 16 e 30 aprile e di giovedì 7, 14, 21 e 28 maggio 2026 il mercato di fiori, piante e prodotti agricoli sarà spostato da piazza del Duomo a piazza Adamo d’Arogno.



Contestualmente sarà sospeso il mercato specializzato che si svolge abitualmente in piazza d’Arogno. Sarà sospeso anche il mercato in piazza Adamo d’Arogno nella giornata di sabato 18 aprile 2026 per consentire lo svolgimento della “Giornata della salute”.