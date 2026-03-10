Trento, scontro auto-moto in piazza Venezia: ferito un 21enne

TRENTO. Scontro tra un’auto e una moto nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, alla rotonda di piazza Venezia. L’incidente è avvenuto attorno alle 9 e ha coinvolto un motociclista di 21 anni, finito a terra dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 Trentino Emergenza con due ambulanze e la polizia locale di Trento, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona, rimasta rallentata durante le operazioni di soccorso.

Il giovane centauro, rimasto sempre cosciente, avrebbe riportato traumi a un braccio. Nonostante le condizioni non siano ritenute gravi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della polizia locale stanno ora verificando l’esatta dinamica dello scontro tra i due veicoli, avvenuto in uno dei nodi più trafficati della città nelle ore di punta del mattino.