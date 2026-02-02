Via Conci, chiusura notturna del sottopasso dal 16 febbraio

TRENTO. Da lunedì 16 febbraio il sottopasso ferroviario di via Conci - tra Madonna Bianca e Villazzano Tre - sarà chiuso al transito veicolare e pedonale nelle ore notturne, dalle 20.30 alle 5.45, dalla domenica sera fino al venerdì mattina in modo continuativo. Il provvedimento è necessario per consentire a Rete ferroviaria italiana di effettuare interventi di manutenzione e risanamento della struttura. Il sottopasso resterà invece regolarmente aperto al transito nelle ore diurne e nelle notti di venerdì e sabato.



La chiusura notturna comporterà alcune modifiche ai percorsi delle linee urbane 3 e 13, limitatamente alle corse del primo mattino e della sera dopo le 20.30.



Per quanto riguarda la linea 3, in direzione Villazzano Tre, i mezzi che provengono da via Menguzzato svolteranno a sinistra in via Bettini, dove è situato il capolinea della linea 4 e dove verrà effettuata temporaneamente la sosta di capolinea. La tratta via Conci – Villazzano Tre sarà quindi sospesa.



In direzione Cortesano, le corse partiranno da via Bettini (capolinea linea 4), proseguiranno in via Menguzzato e riprenderanno quindi il percorso ordinario, con sospensione della tratta Villazzano Tre – via Conci. Si segnala inoltre che il venerdì le corse delle 5.04 e delle 5.33, normalmente in partenza da Villazzano Tre, partiranno invece da via Bettini.

La linea 13, in direzione Povo, manterrà il percorso regolare. In direzione Trento (capolinea piazza Dante), invece, i mezzi seguiranno un itinerario alternativo transitando da via de Riccabona, con svolta a destra in via Conci, per poi proseguire lungo via Asiago e via Vicenza. Il percorso continuerà quindi con la svolta a sinistra in via Gorizia e lungo via Bolghera, via Orsi e via Fogazzaro. Da qui i mezzi si immetteranno in viale Verona, svoltando a destra, e proseguiranno lungo corso Tre Novembre, rientrando infine sul tracciato ordinario.



Si segnala che la corsa in partenza da Povo – polo Sociale delle ore 20.20 transiterà da via Asiago. Lungo le deviazioni di percorso saranno garantite tutte le fermate esistenti. Le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito di Trentino Trasporti e sugli orari affissi alle fermate.



Nella prima fase dei lavori al sottopasso ferroviario di via Conci sarà vietato anche il transito pedonale. La cartellonistica che avvisa dell’apertura del cantiere sarà collocata nei prossimi giorni poco prima delle ultime intersezioni stradali che conducono ai tratti interessati dai lavori. A monte e a valle dell’area di cantiere saranno inoltre posizionati cartelli stradali che indicano percorsi alternativi per il traffico veicolare. La conclusione dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026.