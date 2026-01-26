Trento, manutenzione e risanamento: chiuso per 4 mesi e mezzo il sottopasso di via Conci

TRENTO. Il sottopasso ferroviario di via Conci, tra Villazzano Tre e Madonna Bianca, resterà chiuso di notte per almeno quattro mesi e mezzo tra la metà di febbraio e la fine di giugno. Per il primo mese non sarà accessibile nemmeno a piedi. Lo ha reso noto il Comune di Trento spiegando che si tratta di una misura necessaria per consentire a Rete ferroviaria italiana di effettuare lavori di manutenzione e risanamento strutturale.

Il divieto di transito scatta alle 20.30 e termina alle 5.45, ossia l'orario adeguato al passaggio della prima corsa giornaliera delle linee 3 e 13. La chiusura notturna scatta la domenica sera e resta in vigore fino al venerdì mattina: nelle ore diurne e nelle notti di venerdì e sabato il sottopasso è aperto. "Sarà posizionata al più presto la cartellonistica che avvisa dell'imminente apertura del cantiere", ha anticipato il Comune.

L'intervento comporterà ance alcune modifiche temporanee ai percorsi delle linee del trasporto pubblico locale che servono la zona. Le variazioni saranno comunicate da Trentino Trasporti attraverso i propri canali informativi e gli orari affissi alle fermate.