Spaccate al Top Center, la solidarietà dell’associazione commercianti: «Sicurezza priorità per città e imprese»

TRENTO. «Si tratta di un fatto grave e sgradevole, tanto più in questo periodo di shopping natalizio, in cui i commercianti lavorano intensamente e la città dovrebbe essere vissuta in un clima di serenità e sicurezza. Colpire i negozi significa colpire il tessuto sociale ed economico della comunità». A parlare così è il presidente dell’Associazione commercianti al dettaglio di Confcommercio Trentino, Massimo Piffer, che esprime ferma solidarietà a tutte le attività commerciali vittime dell’ennesima serie di furti con spaccate verificatisi al Top Center di Trento, episodi che si aggiungono ad altri già registrati sul territorio.sottolinea Piffer.



“L’Associazione – si legge in una nota – ha guardato con attenzione positiva al fondo messo a disposizione dal Comune per contribuire al ristoro dei danni subiti dalle attività colpite, strumento utile nell’immediato, ma ribadisce anche l’importanza di un’azione strutturale di prevenzione. In questo senso, viene ritenuta fondamentale l’iniziativa della Giunta provinciale che sostiene l’installazione di sistemi di videosorveglianza e sicurezza, così come il rafforzamento dei controlli e del presidio del territorio”.



E ancora: “Auspichiamo che le indagini consentano di identificare rapidamente i responsabili di questi atti criminosi. La sicurezza non può essere un optional, né per chi lavora né per chi frequenta i nostri centri commerciali e urbani. C’è la piena disponibilità a supportare i negozianti coinvolti, offrendo assistenza e accompagnamento per individuare le soluzioni più efficaci sul piano della prevenzione, della protezione delle attività e dell’accesso agli strumenti di sostegno disponibili”.



E conclude: “Come Associazione siamo al fianco dei nostri commercianti, pronti a fornire qualsiasi supporto utile, dal confronto operativo con le istituzioni all’orientamento sulle misure di sicurezza e sugli strumenti normativi ed economici attivabili”.