Autobus urbani, a Trento nuove corse per le linee 11 e 15
Trentino Trasporti ha potenziato le direttrici a Trento Nord. Ecco tutte le novità, gli orari e le fermate
TRENTO. Buone notizie per gli utenti delle linee autobus 11 e 15. Trentino trasporti ha istituito due nuove corse per la linea 11.
La corsa feriale lunedì-venerdì da “Dogana Stazione Ftm” alle 5.28 e diretta a Spini (arrivo alle 5.49) viene prolungata fino al capolinea della Casa circondariale (arrivo alle 5.51).
La corsa feriale lunedì-venerdì da Spini alle 6.08 e diretta a “Dogana Stazione Ftm” (arrivo alle 6.23) partirà alle 6.06 dal capolinea della casa circondariale, fermo restando il transito da Spini alle 6.08 e il resto del percorso.
Anche la linea 15 è stata potenziata con cinque nuove corse, tutte in partenza da “Interporto Sait” e con arrivo in “Piazza Dante Dogana”.
Queste le fermate e gli orari: Interporto Sait (17.03 – 17.26 – 17.41 – 17.56 – 18.32), Interporto Interbrennero (17.03 – 17.26 – 17.41 – 17.56 – 18.32), Interporto ex Fercam (17.04 – 17.27 – 17.42 – 17.57 – 18.33), Interporto Logistica 2 (17.05 – 17.28 – 17.43 – 17.58 – 18.34), Interporto Trentino trasporti (17.06 – 17.29 – 17.44 – 17.59 – 18.35), Brennero Marconi (solo per discesa) (17.12 – 17.35 – 17.50 – 18.05 – 18.41), Piazza Dante Dogana (17.15 – 17.38 – 17.53 – 18.08 – 18.44). In corsivo la corsa in orario scolastico, da lunedì al venerdì.