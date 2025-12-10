Trento Running Festival 2025, il 20 dicembre ritorna la corsa dei Babbi Natale

TRENTO. Si correrà sabato 20 dicembre l’edizione 2025 del Trentino Running Festival, la tradizionale corsa dei Babbi Natale che animerà il centro storico con un percorso di circa 4 chilometri. L’appuntamento è aperto a tutti, grandi e piccoli, con partenza da Piazza Duomo e un programma ricco di musica e animazione. Il ritiro del costume, del pettorale e del pacco gara è previsto giovedì 18 e venerdì 19 dicembre al negozio ex Prealpina in Piazza Santa Maria, oppure sabato al gazebo dedicato.

Dalle ore 14 Piazza Duomo diventerà il cuore della festa con l’apertura affidata alla voce della soprano Luz Elena Acevedo, seguita dallo spettacolo della scuola Artedanza di Trento guidata dal coreografo Fabrizio Bernardini. A scandire il ritmo arriveranno poi le note della Fanfara degli Alpini di Trento e un DJ set. Una volta dato il via, alle ore 15, un fiume rosso attraverserà le vie più suggestive del centro cittadino fino al ritorno in piazza.

L’arrivo è stimato tra le 15.15 e le 16, con ristoro per tutti i partecipanti a base di zelten, panettoni, vin brulè e tè caldo, accompagnato ancora dalle esibizioni musicali della soprano Acevedo e della Fanfara. L’iniziativa mantiene il carattere inclusivo che l’ha resa negli anni uno degli eventi natalizi più attesi in città, attirando famiglie, sportivi e appassionati.

A seguire, alle 16, spazio alla Zumba Fitness con l’istruttore Lenny Santana di Crew14 Fitness Studio, prima della chiusura prevista alle ore 17 con gli auguri di Buon Natale rivolti a tutti i partecipanti. L’organizzazione invita a presentarsi con anticipo per agevolare le operazioni di partenza e contribuire a creare la caratteristica atmosfera natalizia che ogni anno colora il centro storico di Trento. C.L.