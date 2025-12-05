“Fiero/Fiera”, a Trento la campagna che valorizza il volontariato giovanile

TRENTO. La Giornata internazionale del Volontariato ha offerto l’occasione per presentare a Palazzo Geremia “Fiero/Fiera”, la nuova campagna dedicata al volontariato giovanile e sviluppata attorno all’app “Attivati!”. Lo strumento digitale mira a orientare chi vuole avvicinarsi al volontariato e a sostenere le organizzazioni nella ricerca di nuove persone interessate a mettersi in gioco. All’iniziativa sono intervenuti l’assessore provinciale Mario Tonina, l’assessora comunale Giulia Casonato, la vicepresidente del Csv Trentino Lilia Doneddu e la presidente della Fondazione Caritro Patrizia Galvagni.

Nel suo intervento, Tonina ha ricordato come la tradizione del volontariato trentino affondi nelle radici della comunità, sottolineando il ruolo storico dei valori che ne hanno favorito la crescita. Ha quindi espresso riconoscenza al Csv Trentino e al presidente Giorgio Casagranda per il lavoro svolto, rimarcando la necessità di raccontare il volontariato in modo autentico, come scelta di passione, impegno e orgoglio territoriale. Secondo l’assessore, la campagna rappresenta un messaggio diretto che invita a riconoscere il valore del proprio contributo.

“Fiero/Fiera” parla volutamente il linguaggio delle nuove generazioni, utilizzando strumenti digitali e contenuti social per superare stereotipi e distanze percepite. Nei prossimi mesi verrà sviluppato un racconto visivo dei giovani volontari nei loro contesti di impegno, insieme a collaborazioni con scuole e università per ampliare la partecipazione. L’obiettivo è avvicinare nuovi pubblici, aumentando consapevolezza e opportunità di coinvolgimento.

Tonina ha inoltre ricordato il sostegno concreto della Provincia alla campagna, collegandolo alla recente legge provinciale sul volontariato approvata all’unanimità. Un risultato frutto del lavoro delle consigliere proponenti e del contributo del Servizio politiche sociali guidato da Federica Sartori. L’assessore ha lanciato un appello alla partecipazione, evidenziando come iniziative di questo tipo rappresentino un invito a scoprire la ricchezza dell’impegno civico nelle comunità trentine. La campagna è promossa da Csv Trentino e Comune di Trento, insieme a Provincia autonoma di Trento, Comitato Trento Capitale, Fondazione Caritro, Università di Trento e ITASolidale.