Grand Hotel Trento, nuova gestione per il rilancio

TRENTO. Il Grand Hotel Trento passa in gestione a HNH Hospitality, cui viene affidata l’azienda alberghiera mentre la famiglia Frizzera Stefenelli mantiene la piena proprietà dell’immobile. L’accordo segna l’ingresso del gruppo in una nuova regione, all’interno di una strategia nazionale di espansione. La storica insegna “Grand Hotel Trento” rimarrà invariata e la struttura continuerà a operare con i suoi 136 camere, il centro congressi e il ristorante.

Per la proprietà si tratta di una scelta di lungo periodo: la famiglia sottolinea la volontà di garantire continuità e prestigio all’hotel, accompagnandolo in una nuova fase di crescita senza rinunciare alla titolarità dell’edificio. La decisione arriva in un momento storico per la struttura, punto di riferimento dell’ospitalità cittadina.

L’ingresso del Grand Hotel nel portafoglio HNH conferma la volontà del gruppo di ampliare la propria presenza sul territorio nazionale. Il 2025 rappresenta infatti un anno di sviluppo per la società, che ha già annunciato nuovi progetti strategici nel settore alberghiero e punta a consolidare un modello che tenga insieme tradizione, innovazione e qualità.

Il ceo Luca Boccato parla di un passaggio significativo, capace di aprire prospettive in una regione chiave. Con la nuova gestione, il Grand Hotel si prepara a rafforzare il proprio ruolo nel turismo trentino e nel comparto congressuale, mantenendo la sua centralità nel tessuto economico e ricettivo della città.