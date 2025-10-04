Gran finale per l’Oktoberfest di Trento: domenica con ingresso gratuito

TRENTO. Gran finale per la 13ª edizione dell’Oktoberfest di Trento, organizzata da Edg Spettacoli.

L’ultimo fine settimana si carica di grande musica, ospiti ed energia; il festival che ha trasformato l’area San Vincenzo – Trentino Music Arena in un accogliente villaggio mitteleuropeo accoglierà il pubblico con musica, concerti, piatti tipici, atmosfere bavaresi e grandi sorprese.

Sabato alla Bom. Arena arriva Sam Paganini, dj e produttore di fama mondiale che ha segnato la storia della musica elettronica con brani indimenticabili e un sound inconfondibile. Ad aprire la serata al Festzelt Oktoberfest la Folk Oberkrainer Live Band della Val di Sole Peter Traktor.

Domenica sera gran finale con lo spettacolo musicale degli Articolo 3ntino, accompagnati, per l’occasione, dalla Banda Sociale di Lavis, diretta dal maestro Adriano Magagna, in un concerto che mescola lo stile orchestrale della banda al rock tipico dei grandi classici firmati Articolo 3ntino.

Sabato apertura alle 19.

Sabato si parte alle ore 19 con le intriganti proposte a base di piatti tipici e specialità originali della cucina tirolese e trentina.

I menu dell’Oktoberfest Trento uniscono i sapori autentici del Trentino con i grandi classici della tradizione bavarese, in un’esplosione di gusto, convivialità e radici condivise.

Tra le proposte: canederli trentini, spätzle panna e speck trentino, carne salada, gulasch di manzo con polenta di Storo, stinco intero con cotenna, wiener schnitzel, strudel di mele, sachertorte... e molte altre specialità stagionali e regionali.

Grande attenzione anche all’inclusività alimentare, con opzioni vegetariane e piatti pensati per chi ha intolleranze, per offrire a tutti un’esperienza gastronomica ricca, consapevole e accessibile.

Domenica apertura alle 12 con l’Oktoberfest Green & Family.

Domenica ingresso gratuito per tutto il giorno con apertura dalle 12; pranzo in famiglia con piatti tipici e specialità originali della cucina tirolese e trentina ed un’attenzione particolare ai più piccoli con menu dedicati.

Durante la giornata da non perdere il Circo Wow “La Festa di una Volta”, un’area tematica interamente dedicata ai bambini con giochi, costruzioni e attività intergenerazionali, e lo Swap Party!, lo scambio solidale di oggettistica e vestiario.

Domenica dalle 19 cena con piatti tipici e specialità originali della cucina tirolese e trentina e poi, alle 21, il gran finale con gli Articolo 3ntino ed il loro Toi Toi Tour Live.

Ospiti d’eccezione ad accompagnare per l’occasione la Banda Sociale di Lavis, diretta dal maestro Adriano Magagna, in un concerto che mescola lo stile orchestrale della banda al rock tipico dei grandi classici firmati Articolo 3ntino. Chiusura ore 24. C.L.