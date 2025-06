Vigiliane, continua un intenso programma aspettando il gran finale del 26 giugno

TRENTO - Dopo il Corteo Stoirico, la lunga Notte bianca, il Tribunale di Penitenza, il Palio dell’Oca e la Tonca, da oggi, lunedì 23 giugno, a Trento ci si avvia verso il gran finale della 42a edizione delle Feste Vigiliane.

Questo il programma.

Lunedì 23: fino alle 22.30, in piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri. A cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent.

Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Dalle 18 alle 23, Piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Alle ore 21, Teatro Capovolto, Concerto Sole, in collaborazione con Giustamentelive. Ore 21.30 Piazza Fiera, Concerto Bandakadabra, Powered by Dolomiti Energia.

Oltre le Feste: dalle ore 19 alle 23, Passeggiata organistica di San Vigilio. In contemporanea nelle chiese di San Lorenzo, San Francesco Saverio, Santa Maria del Suffragio, Santa Maria Maggiore. A cura dell’Associazione Organistica Trentina Renato Lunelli – aps. Quattro brevi concerti d’organo di carattere divulgativo, con brani di agevole ascolto, con possibilità di intrattenersi con l’esecutore, porre domande, “curiosare” attorno allo strumento. In collaborazione con il progetto diocesano ChieseaColori, il quale coordina l’accesso alle chiese e agli organi e cura i rapporti con i parroci e i responsabili dei luoghi di culto.

Martedì 24 giugno: dalle 10 alle 22.30, piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Ore 11.30 Palazzo Geremia - Salone di Rappresentanza, Cerimonia di consegna dell'antico sigillo della città di Trento. Nel periodo delle Feste Vigiliane, il Comune di Trento assegna l'antico sigillo città di Trento a due personalità importanti. Il loro impegno nella ricerca e nella divulgazione in ambito scientifico le ha rese meritevoli per l'assegnazione della massima onorificenza della città. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16 alle 23, Piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl. Dalle 18 alle 23, piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Alle ore 21, Teatro Capovolto, Concerto Generator, Cover band Punk & Roll formata da storici musicisti trentini fra i più seguiti e consolidati di tutto il territorio. Il risultato è un’alchimia musicale dal successo assoluto e garantito, con un repertorio che spazia dai Ramones ai Misfits, passando per Johnny Thunder, Sex Pistols, Iggy Pop e molti altri. In collaborazione con Giustamentelive.

Ore 21.30, piazza Fiera, Celebrazione bin musica – Concerto per la città, Queen Mania, in collaborazione con Banca per il Trentino Alto Adige. Uno spettacolare tributo ai Queen ed a Freddie Mercury. Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica e per riascoltare e ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, showman della storia. Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti per la “Regina”.

Oltre le Feste: ore 15, Giardino Rita Levi Montalcini, presentazione progetto “Kellogg's better day”. OnelabMilano ha saputo intercettare la progettualità e l’impegno sociale della Società Kellogg Italia spa, attivandosi in qualità di soggetto proponente per la realizzazione del progetto “Kellogg’s Better Day” a Trento per ripristinare il playground del campo da basket e gli spazi adiacenti così da rendere il campo più accogliente, funzionale e sicuro. Consegna alla cittadinanza del campo rigenerato attraverso una giornata di inaugurazione con attività sportive, di animazione ed educazione rivolte all'intera comunità. Ore 15: Saluti istituzionali ed intervento di Kellogg’s, degli Ambassador sportivi Marco Belinelli e Giorgia Sottana e di Baskin360, lo sport inclusivo ispirato al basket. Ore 15.30, taglio del nastro ed a seguire attività di gioco in campo dedicate al Baskin e all’inclusione.

Mercoledì 25: dalle 10 alle 22.30, piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentinot. Dalle ore 15 alle 18.30, piazza Duomo, Compattatore con Dolomiti Ambiente. Scopri come funziona un camion elettrico per la raccolta dei rifiuti urbani, alimentato da energia rinnovabile! Un compattatore di Dolomiti Ambiente ti aspetta in Piazza Duomo. Dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Palazzo Geremia e Palazzo Thun, Vigiliane Kids. Dalle 16 alle 19, Giochi in legno, Sharewood forest - Bolla di Sapone. Palazzo Geremia: Selvatico sarai tu! – Mets; Giochiamo con i sensi – Abilnova. Palazzo Thun, Andar per monti. Vieni con noi? - Muse e Tsm-Adm Accademia della montagna. Un libro da costruire - Museo Diocesano; C’era una volta, ci siamo oggi - Castello del Buonconsiglio. Dalle 16 alle 22, piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent. Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 24, Albere, Albere Music Festival, a cura di Squisiti Srl - Dolcevita Eventi. Un’esperienza conviviale e autentica durante le Feste Vigiliane, pensata per favorire la socializzazione e la riscoperta degli spazi cittadini; produttori, artigiani e operatori economici locali da filiera corta e sostenibile offriranno momenti di ristoro, relax e musica. Dalle 17 alle 24, Parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl.

Dalle 18 alle 23, piazza Battisti, Bivacco dei Ciusi e dei Gobj, a cura di ProLoco Centro Storico Trento. Ore 18, Teatro Capovolto - Piazza Battisti, Concerto Il Diapason; ore 21, Teatro Capovolto - Piazza Battisti, Concerto Gotto Esplosivo. Un’altra super band bergamasca dal ritmo serrato, a "cassa dritta", come si usa dire. Un power folk italiano originale, travolgente e coinvolgente, stile Bandabardò e Modena City Ramblers "vecchia maniera". Una serata davvero imperdibile, da ballo assicurato! In collaborazione con Giustamentelive. Dalle 21, in Piazza Fiera, La notte della Danza, in collaborazione con la Federazione delle Scuole di Danza e Club La Fourmie. Durante questa notte, diverse scuole di danza della provincia si esibiscono in spettacoli che spaziano da vari stili, come danza moderna, hiphop, break dance, flamenco, danza classica e contemporanea e danza irlandese....

Giovedì 26 giugno: dalle 10 alle 22.30, Piazza d’Arogno, La Corte dei Mastri, a cura di Associazione Artigiani - Confartigianato Trentino. Ore 9.30 da piazza Santa Maria Maggiore a Piazza Duomo, processione, a seguire Pontificale Solenne. Dalla Chiesa di S. Maria Maggiore partirà la processione che porterà l’urna con le reliquie di San Vigilio all’interno della cattedrale.

Ore 10, piazza Duomo, Messa Solenne e distribuzione del pan e vin di San Vigilio. Al termine della Messa Solenne nella Cattedrale di S. Vigilio, è prevista come da tradizione la distribuzione del pane benedetto dall’Arcivescovo, offerto dall’Associazione Panificatori Trentini.

La distribuzione richiama nei fedeli lo spirito di gratuità a ricordo simbolico della stazione di sosta che Vigilio fece costruire per dare ricovero e pane ai pellegrini di passaggio da Trento. In collaborazione con l’Associazione Panificatori Trentini. Dalle ore 16 alle ore 19, Cortile Palazzo Geremia e Palazzo Thun, Vigiliane Kids. Palazzo Geremia: Laboratori Kids; Cortile di Palazzo Thun: Laboratori Junior. Giochi in legno, Sharewood forest - Bolla di Sapone. Palazzo Geremia, Forgia la tua spada! - Studio Irydea; Palazzo Thun, Selvatico sarai tu! – Mets; Diamo veste ai sogni- Castello del Buonconsiglio. Dalle 16 alle 22, Piazza Santa Maria, Mercato vintage, a cura di Promoevent.

Dalle 16 alle 23, piazza Mostra, Divertimento per bambini e ragazzi con spettacoli viaggianti: Giostra Catene (seggiolini), La Rotonda dei Cigni (pesca), Autorodeo, Mini Seggiolini, Jumping, banco dolci con caramelle, gommose, ecc. Dalle 17 alle 19, piazza Battisti, premiazione miglior copertina Vivi Trento e concorso di poesia, a cura di Promoevent. Dalle 17 alle 24, Albere, Albere Music Festival, a cura di Squisiti Srl - Dolcevita Eventi. Dalle 17 alle 24, parco Solzenicyn, Villaggio Incantato - Area per famiglie, giochi e animazione, a cura di Big Service Srl.

Ore 20 (apertura ingressi dalle ore 19) - piazza Fiera, Aspettando la Disfida, a cura di Pro Loco Centro Storico.

Il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre rappresenta uno dei simboli più riconoscibili del Palio di Feltre, la suggestiva rievocazione medievale che si tiene ogni anno nel primo fine settimana di agosto. Il gruppo mette in scena uno spettacolo coinvolgente, ispirato all’epoca medievale, in cui sbandieratori, musici e figuranti danno vita a coreografie spettacolari, tutti vestiti con costumi storici fedelmente ricostruiti secondo la moda feltrina dei primi anni del Quattrocento.

Ore 21, piazza Fiera, Disfida dei Ciusi e dei Gobj, a cura della Pro Loco Centro Storico. Tra le attrazioni più entusiasmanti delle Feste, la Disfida tra Ciusi e Gobj è pronta anche quest’anno ad “incendiare” l’Arena di Piazza Fiera. In questa rievocazione storica di una battaglia risalente al VI secolo, i Gobj trentini, vestiti con costumi grigio-neri, difenderanno la polenta dall’assalto dei Ciusi feltrini, che indosseranno costumi giallo-rossi e tenteranno di rompere la catena per rubare la preziosa polenta.

Ore 21.15 - Parco del Muse, Disney...al Muse! Le più belle colonne sonore Disney a I Suoni delle Albere. Dopo i sold out al Blue Note, all’Ibm Studios e al Castello Sforzesco di Milano, il magico mondo dei grandi Classici di Walt Disney che ha fatto sognare intere generazioni prende vita a Trento sul prato di I Suoni delle Albere! Tra musica, canto e narrazione, I Solisti di Milano Classica e le splendide voci di Chiara Amati e Serena Ferrara daranno vita ad un’indimenticabile serata piena di emozioni, ricordando i personaggi che hanno accompagnato la nostra infanzia (e non solo!) da oltre un secolo.

In collaborazione con Muse e col sostegno di Comune di Trento e Provincia di Trento.

Musiche tratte da: Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, La carica dei 101, Il libro della giungla, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, Il re Leone, Pocahontas, Rapunzel, The Brave, Frozen, Coco... Chiara Amati, Serena Ferrara (voci) I Solisti di Milano Classica, voce recitante: Rossella Raimondi. Costumi a cura di: Stefania Parisini O’Brien (in caso di pioggia: foyer del Muse).

Ore 23, Maso Mirabel, Fuochi di San Vigilio, a cura della Pro Loco Centro Storico. Spettacolo pirotecnico. Da Maso Mirabel ecco l’omaggio pirotecnico che conclude in maniera spettacolare le feste dedicate a S. Vigilio e dà l’arrivederci al 2026.