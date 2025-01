Graffiti sui muri, in partenza una nuova campagna di pulizia

TRENTO. Negli ultimi anni sono state messe in campo numerose iniziative per contrastare il fenomeno degli imbrattamenti sulle mura degli edifici privati e pubblici. L'attività di pulizia è quasi costante ed è proseguita anche nei primi giorni del 2025 con interventi all'interno del parco "Giardino dei colori" in via dei Muredi e al cimitero di Trento.



A metà gennaio è stata eseguita una puntuale ricognizione che ha portato a individuare e programmare per l'inizio febbraio almeno 23 interventi che riguardano prevalentemente il centro storico, ma anche alcune zone periferiche.



Si tratta, nello specifico, di piazza Venezia, della scalinata in corso Tre Novembre, del sottopassaggio di via Maestri e via Verdi, di via Inama (facoltà di Economia), di via Rosmini in vari punti, di via Santa Margherita, della zona delle scuole San Pio X, di via Tommaso Gar, di via Torre Vanga, via Torre Verde, via Vittorio Veneto, via Zanella, via Verdi vicino alla facoltà di Sociologia, di via Ambrosi, via Prati, via Perini, vicolo delle Orsoline, della piscina Fogazzaro, in via del Brennero e del sottopassaggio di via Aeroporto e di via Feininger a Gardolo.



Segnalazioni.



Gli imbrattamenti non autorizzati sugli edifici della città vengono censiti anche attraverso le segnalazioni dei cittadini. Questo approccio partecipativo consente di monitorare le aree interessate e di organizzare interventi mirati per una pulizia più efficace e tempestiva. La piattaforma online SensoRcivico è lo strumento privilegiato perché consente ai cittadini di far arrivare le segnalazioni all'Amministrazione usando un pc o uno smartphone.



Il bilancio degli ultimi due anni.



Nel 2023 sono stati stanziati 110 mila euro per la rimozione di scritte o graffiti. Tra gli interventi principali segnaliamo: la pulizia a febbraio 2023 in seguito a un raid vandalico durante una manifestazione in centro storico e un piano d'intervento dedicato al centro storico che ha previsto la rimozione di circa 150 scritte. Sono stati 59 gli interventi su segnalazione e richiesta dei privati. Inoltre l'Amministrazione comunale ha provveduto alla pulizia da scritte o graffiti su manufatti pubblici quali sottopassi e sovrappassi stradali, ponti, facciate di edifici pubblici, al cimitero e su vari monumenti.



Nel 2024 sono stati stanziati 90 mila euro per la pulizia. Tra le iniziative principali, quelle per rimuovere una scritta vandalica a palazzo Geremia (gennaio 2024) e gli interventi per rimediare ai raid vandalici durante due manifestazioni a marzo e a novembre 2024. Infine 16 sono gli interventi ordinari su richiesta di privati cittadini. Anche l'anno scorso ci sono stati interventi diretti con la rimozione di scritte e graffiti da sottopassi stradali, dal muro di cinta cimitero, dal monumento di piazza Vittoria, dal muro arginale di via Sanseverino e dal monolite del parco Michelin.