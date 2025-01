Furti e danneggiamenti sulle auto a Trento, Campobase: «Fenomeno da non sottovalutare»

TRENTO, "Per l'ennesima volta si sono registrati a Trento, nella notte, danneggiamenti e furti nelle auto parcheggiate. La situazione - secondo Campobase Trentino - diventa sempre più inaccettabile".

"Diversi esponenti politici della destra se la prendono con il Comune di Trento. Ma - come ha detto il Sindaco - dovrebbero invece prendersela con le Istituzioni statali e provinciali. Le prime hanno per legge il compito principale di garantire la pubblica sicurezza; le seconde dovrebbero prendere orami atto che la concentrazione su Trento dei richiedenti asilo e lo smantellamento della rete dei servizi di accoglienza e accompagnamento sta producendo crescente insicurezza", si legge in una nota di Campobase.

"I programmi annunciati recentemente a proposito della Residenza Fersina non vanno certo nella direzione giusta. Il Sindaco Ianeselli ha anche richiamato la necessità di un patto tra tutte le Istituzioni e le forze sociali e comunitarie a favore del bene comune della sicurezza. Ne siamo pienamente convinti. La stessa Magistratura, pur nella sua autonomia, dovrebbe valutare con più attenzione questo fenomeno che sta generando un crescente allarme sociale. Una questione che non può ridursi solamente a polemica politica, spesso sguaiata e del tutto strumentale, ma merita un "impegno di sistema" che, come Campobase (esprimendo tutto il sostegno all'assessore Alberto Pedrotti) abbiamo più volte invocato e richiesto. Purtroppo, oggi ancora non si vede", conclude Campobase Trentino.