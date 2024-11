Il Trentino si stringe al popolo ucraino: appello contro la guerra e la violenza

TRENTO. Nel segno della solidarietà e della memoria, la comunità cattolica ucraina di rito orientale si è riunita per un significativo momento di incontro e preghiera. Domenica 24 novembre alle ore 11, nel tempio civico di San Lorenzo a Trento, si è tenuta una cerimonia speciale alla presenza del sindaco della città Franco Ianeselli, mentre in Ucraina si prospetta un terzo, drammatico inverno di guerra sotto i bombardamenti russi.

L'evento è stato guidato da don Augustyn Babiak, parroco della comunità ucraina, che ha presentato la figura del metropolita Andrea Szeptyckyi, di cui ricorreva l'80° anniversario della morte. Un'occasione per ricordare questo coraggioso vescovo che, in tempi bui, difese strenuamente la cultura e la fede dell'Ucraina, opponendosi tanto al nazismo quanto allo stalinismo.

In occasione della commemorazione, don Babiak ha inaugurato una mostra dedicata al metropolita, accompagnata dalla presentazione di un libro sulla sua vita. L'iniziativa si è arricchita della partecipazione di Giovanni Kessler, presidente di EUcraina, in procinto di partire per una nuova missione umanitaria con un'ambulanza e generatori elettrici.

Kessler ha lanciato anche un appello per sostenere l'operazione "emergenza inverno", volta ad aiutare la popolazione ucraina ad affrontare i rigori della stagione fredda. Chi desiderava contribuire poteva effettuare un bonifico utilizzando l'IBAN IT48W0306909606100000187204, specificando la causale "INVERNO IN UCRAINA".

La cerimonia ha rappresentato un importante momento di incontro tra cultura e solidarietà, testimoniando il forte legame tra la comunità trentina e quella ucraina, unite nel segno della pace e della fratellanza.