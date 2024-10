Parcheggio ex Italcementi: domani lunedì 14 chiuso per realizzare la nuova segnaletica

TRENTO. Domani, lunedì 14 ottobre, il parcheggio all’ex Italcementi resterà chiuso per realizzare la segnaletica orizzontale e verticale propedeutica alla nuova gestione di Trentino mobilità che – come annunciato – prevede una tariffazione notturna per scoraggiare le soste di lunga durata. Domani verranno posizionati anche i parcometri. I cartelli di divieto di sosta sono già stati posizionati.



La chiusura sarà dalle 6 fino al termine delle operazioni previsto – tempo permettendo – per la sera. Anche una piccola parte (dieci posti circa) del parcheggio dietro l’Opera Bonomelli sarà interdetta alla sosta per realizzare la segnaletica della nuova fermata provvisoria per gli autobus a lunga percorrenza.



Si ricorda che le nuove tariffe per la sosta valide per tutti i giorni dell’anno sono: dalle 00.30 alle 6 (tariffa notturna) 50 centesimi all’ora per pagamenti presso i parcometri e di 45 centesimi all’ora per pagamenti con le app; dalle 6 alle 00:30 invece la sosta è gratuita.