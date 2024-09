Incidente in galleria al Bus de Vela, traffico paralizzato da Trento nord a tutta la tangenziale

TRENTO. Un incidente vicino all'uscita della galleria del Bus de Vela, in direzione Trento, sopra il cavalcavia, sta paralizzando la circolazione della tangenziale di Trento. Ma anche il traffico in salita in direzione Cadine è stato rallentato, proprio nell’ora di punta del rientro dei pendolari, e a catena la colonna si è creata in arrivo da nord (per "Viaggiare in Trentino", dall'uscita 6 all'uscita 9).

Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale di Trento ed i vigili del fuoco. L'incidente comunque non era grave, nessuna persona ferita.

La tangenziale di conseguenza è stata completamente paralizzata dallo svincolo di Campotrentino all’uscita per il casello Trento Centro dell’A22, con due colonne di auto ferme.

La situazione si è normalizzata dopo le 19, con la riapertura della carreggiata e lo smaltimento delle code.