Trento, quattro cantieri stradali estivi per migliorare l’efficienza della viabilità: tutti i dettagli

TRENTO. Terminate le scuole come ogni estate è tempo di aprire quei cantieri che hanno più impatto con la viabilità cittadina. Nelle prossime settimane sono previsti due interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, uno in piazza Sanzio e l’altro in via Clesio, e due interventi di miglioramento viabilistico, uno al sottopasso di via Fratelli Fontana e l’altro all’uscita 6 nord tangenziale.

In piazza Raffaello Sanzio si provvederà le pertinenze delle Elementari Sanzio. I lavori dureranno circa 45 giorni, durante i quali sarà chiusa la terza corsia che va verso la stazione. Il progetto prevede di ampliare la zona pedonale davanti alla porta est delle scuole Sanzio portando a raso dei marciapiedi la zona carrabile che conduce in via Torre d’Augusto. Sarà demolita la recinzione metallica e sarà ri-pavimentato in porfido l’intero ambito davanti alle scuole, così da unirlo all’area pedonale di via San Martino appena conclusa. Contestualmente è previsto il rifacimento dei sotto-servizi e le opere di impermeabilizzazione dei locali interrati.

Lavori in programma a Trent... by Red Azione

Saranno anche eliminati i posti auto attualmente collocati davanti al prospetto principale delle scuole lungo via Clesio e il golfo occupato dalle macchine sarà pavimentato in porfido estendendo così il marciapiede esistente. In sostituzione dei parcheggi blu, si sta valutando la possibilità di realizzare cinque posti auto di sosta breve, i cosiddetti “kiss and ride”, per consentire la discesa dei bambini dalle auto. Al fine di garantire maggior sicurezza possibile per i bambini e le loro famiglie in occasione dell’ingresso e dell’uscita dalla scuola, sarà installato un parapetto metallico tra il marciapiede e via Clesio in continuità con quello esistente in corrispondenza di via Torre Verde. L’importo complessivo ammonta a 400 mila euro.

In via Bernando Clesio, all’altezza dell’incrocio con via San Marco, saranno riqualificati la fermata dell’autobus “Castello Buonconsiglio”, il marciapiede e l’attraversamento pedonale. Durante i lavori, che dureranno da inizio luglio fino a fine settembre, la viabilità verrà modificata secondo tre fasi: fase 1 (luglio) → doppio senso di marcia; fase 2 (agosto) → senso unico alternato con semaforo; fase 3 (agosto e settembre)→ doppio senso di marcia.

L’intervento mira a ottimizzare l’accessibilità e la sicurezza per pedoni e veicoli lungo la strada. I principali obiettivi perseguiti sono: contenimento del traffico veicolare lungo via Clesio in uno spazio maggiormente definito (carreggiata con larghezza costante di 10 metri) e inserimento di un ampio dosso stradale per migliorare le condizioni di sicurezza sia dei pedoni che attraversano la strada che dei veicoli che la percorrono; predisposizione di uno spazio adeguato alla fermata di due mezzi pubblici di grandi dimensioni senza eccessive pendenze trasversali; in prossimità delle due fermate, lo spazio lungo il marciapiede sia accessibile, sicuro e confortevole per tutti gli utenti dei mezzi pubblici (compresi i disabili motori e visivi).

Le modifiche proposte includono: la messa in quota del marciapiede est di fronte alla scala della "Porta dei diamanti", con pavimentazione in cubetti di porfido e l'aggiunta di una fascia tattile in quarzo cemento per segnalare l'attraversamento; un dosso stradale nel tratto carrabile di fronte alla scala, pavimentato con smolleri di porfido e cubetti di pietra bianca (per la segnaletica orizzontale), come nel recente attraversamento realizzato in piazza Mostra; sul lato ovest di via Clesio una riduzione della carreggiata a dieci metri di cui tre metri destinati alla fermata dei mezzi pubblici; il relativo marciapiede sarà pavimentato con cubetti e cordonate in porfido; lungo un tratto di circa 14 metri la pavimentazione avrà pendenza trasversale ridotta per agevolare la fruibilità al mezzo pubblico, con sedute monolitiche in pietra rossa di Trento e fasce tattili in quarzo cemento; rimozione delle lastre in pietra all'estremità di via San Marco; la pavimentazione sarà realizzata con cubetti e cordonate in porfido; l'attraversamento pedonale sarà realizzato con smolleri di porfido e cubetti di pietra bianca (per la segnaletica orizzontale).

I lavori al sottopasso di via Fratelli Fontana, che dureranno dai 45 ai 60 giorni, prevedono una sistemazione delle rampe di accesso, per cui in quel periodo sarà imposto il senso unico in direzione da piazza General Cantore a piazza Centa. La soluzione progettuale individuata è quella di abbassare le livellette delle rampe di accesso al sottopasso: sia quella posta verso piazza Cantore che quella di piazza Centa portando la quota del piano stradale all’interno del sottopasso anche all’ingresso/uscita in modo tale da garantire ai mezzi pubblici di mantenere il più possibile un assetto orizzontale e di avere una sagoma limite, così come richiesto da Trentino Trasporti, di 12 metri di lunghezza e di 3 metri e 40 di altezza.

Le lavorazioni edili riguardano principalmente la scarifica generale delle porzioni delle rampe di accesso con adeguamento e spostamento dei vari sotto-servizi e la realizzazione di nuovi cordoli laterali a contenere l’aiuola sul lato posto a nord e a contenere il marciapiede con la pista ciclabile sul lato sud. 230 mila euro il costo dei lavori. Da fine giugno a inizio settembre sarà chiusa l’uscita 6 direzione Nord della tangenziale per i lavori volti al suo raddoppio il cui scopo è rendere più sicuro lo svincolo.