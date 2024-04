Aperto il nuovo supermercato Despar a Trento: il punto vendita darà lavoro a nove dipendenti

TRENTO. Un nuovo supermercato ha aperto a Trento. Si tratta del punto Despar in corso Michelangelo Buonarroti, situato al piano terra del nuovo edificio sorto sulle ceneri del palazzo che fino a qualche anno fa ospitava il cinema Astra. Il nuovo spazio è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni: “Constatare che Despar crede nuovamente nella città di Trento – ha spiegato l’assessore - è molto importante per, noi ma quello che più fa piacere è vedere i volti felici dei collaboratori. Questo penso sia l’aspetto meno scontato e più bello quando si inizia un nuovo lavoro”.

“Ora – ha concluso Failoni - i clienti potranno apprezzare la qualità del servizio e dei prodotti. Da parte mia faccio un augurio affinché questa sia l’ennesima apertura vincente del gruppo Despar”.

Il supermercato è stato tenuto a battesimo anche dall’assessore al territorio e lavori pubblici del Comune di Trento, dal direttore del centro Despar per il Trentino Alto Adige Robert Hillebrand, e dal parroco del quartiere don Cristiano Bettega. Prima del consueto rito del taglio del nastro c’è stato spazio anche per la simbolica consegna delle chiavi alla dirigenza Despar da parte della ditta Angelini che ha costruito l’edificio. L’esercizio, a servizio di tutta la zona del quartiere Cristo Re compresa tra corso Michelangelo Buonarroti e Lungadige Giacomo Leopardi, sarà diretto da Matteo Tomasi, si sviluppa su una superficie di 400 metri quadri e dà lavoro a nove dipendenti.