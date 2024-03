Nuovo ponte di Ravina, c'è solo una ditta (di Cuneo) che lo vuole costruire, è l’unica offerta presentata

TRENTO. È di Preve Costruzioni Spa di Roccavione, in provincia di Cuneo, l'unica offerta presentata per la realizzazione del nuovo ponte di Ravina, opera che andrà a ridisegnare la viabilità nella zona a sud di Trento sostituendo la vecchia struttura con una nuova in acciaio, a forma di arco e lunga 103 metri.

Un intervento dal valore a base di appalto per i lavori di 12.672.188,24 euro messo a bando lo scorso dicembre e per la cui realizzazione l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, riunita oggi per la prima seduta di gara, ha registrato la sola offerta della società piemontese pervenuta entro la scadenza del termine fissata per il 12 marzo scorso.

Il nuovo ponte sull’Adige (opera S-944) sarà in acciaio, avrà un'unica campata di 103,5 metri rispetto ai circa 90 attuali, un arco che raggiungerà i 20 metri di altezza e ospiterà oltre alle corsie di marcia veicolare, una ciclabile e un tracciato pedonale in entrambi i sensi di marcia.

Sarà realizzato ad una quota più alta rispetto a quella attuale di 1,5 m, e senza pile in alveo, scelte tecniche che hanno lo scopo di migliorare la sicurezza idraulica del fiume rispetto agli eventi di piena.

Termine esecuzione dell’opera è definito in 580 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori.

L’opera rientra nel più ampio quadro di interventi che andranno a modificare l’assetto complessivo della viabilità nell’area di Trento sud, a ridosso del futuro Polo ospedaliero e universitario del Trentino, e che oltre alla posa del nuovo ponte contemplano la riorganizzazione dello svincolo tra la SS 12, la SP 90 e la viabilità cittadina di Via al Desert (opera S-602), la realizzazione di un by pass provvisorio (opera S-1032) già appaltato e in fase di cantiere.

La seduta di gara è stata sospesa per consentire alla Commissione - che verrà appositamente nominata - di valutare l’offerta tecnica presentata dall’unico operatore in gara.

CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Descrizione dell’opera: RIFACIMENTO DEL PONTE DI RAVINA SULL’ADIGE LUNGO LA SP 90 “DESTRA ADIGE” PER ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA IN LOC. RAVINA

Luogo di esecuzione dei lavori: SP 90 Destra Adige in loc. Ravina.

Termine di esecuzione dei lavori: 580 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Importo complessivo di appalto: Euro 12.672.188,24, di cui:

Euro 12.257.906,93 - per lavorazioni soggette a ribasso;

Euro 414.281,31 - per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Scadenza termine presentazione offerte: 12 marzo 2024

Prima seduta di gara: ha presentato offerta entro la scadenza del termine un solo operatore economico: PREVE COSTRUZIONI SPA di Roccavione (CN)

RUP: ing. Benigni Carlo